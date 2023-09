Wieder Streit: Wer soll Ministerien und Botschaften bewachen?

Die Bewachung wichtiger Objekte ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen Verteidigungs- und Innenministerium. Aktuell liegt die heiße Kartoffel beim Bundesheer - bis zum Jahresende bewachen Zeitsoldaten etwa die Botschaften.

Immer wenn diese "Übergangslösungen" enden, bricht Wirbel aus. Zwar berichten gut informierte Quellen dem KURIER, dass der Assistenzeinsatz des Heeres vermutlich verlängert wird, die Wiener Polizei plant aber offenbar mittelfristig an einer eigenständigen Objektschutz‐Einheit. Die 100‐köpfige Truppe soll nach Auslaufen des Assistenzeinsatzes durch das Bundesheer vor allem die Bewachung von Botschaften und anderen schutzwürdigen Gebäuden übernehmen.

Orientierung an der Grenzpolizei

Bei den Überlegungen orientiere man sich an der bereits bestehenden Grenzpolizei, so die LPD Wien. Laut einem Sprecher des Innenministeriums sind dafür fast 1000 Unterrichtseinheiten in sechs Monaten geplant.