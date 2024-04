Was Österreichs Botschaften kosten und welche bald umziehen muss

Wo das Amtsgebäude demnächst gewechselt wird

Konkret stehe in den kommenden Jahren für "eine Handvoll von Amtsgebäuden ein Objektwechsel an", so das Ressort von Schallenberg auf Nachfrage. Weil Mietverträge auslaufen, die Kosten derart gestiegen sind, dass andere Lösungen günstiger sind oder sich überdies andere Optionen auftun.

So wird die Österreichische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York umziehen, "da durch den Kauf neuer Büroräumlichkeiten die Kosten für die Republik gegenüber einer weiteren Anmietung in den nächsten Jahren wesentlich niedriger sind", erklärt das Außenministerium (BMEIA).

Für das Generalkonsulat in Mailand werde derzeit ein neues Objekt gesucht, "weil die Eigentümerinnenfirma den laufenden Mietvertrag nicht mehr verlängerte".

Der Verbleib der österreichischen Botschaft in London am Belgrave Square wird derzeit abgeklärt, weil der 1948 für 86 Jahre abgeschlossene Langzeit-Vertrag 2034 ausläuft. In dem herrschaftlichen Gebäude sind die Botschaft als auch die Wohnräumlichkeiten des Botschafters untergebracht. "Angesichts der Bedeutung des Standortes und der auf dem Immobilienmarkt London sehr begrenzten Möglichkeiten, alternative geeignete Unterbringungen für diplomatische und konsularische Vertretungen zu finden, hat das Außenministerium bereits jetzt damit begonnen, die Frage der weiteren Unterbringung abzuklären", heißt es gegenüber dem KURIER.