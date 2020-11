Schallenberg: "Wintermonate werden hart und uns noch viel abverlangen"

"Im Zuge der Repatriierung haben wir bewiesen, dass unser Netzwerk an Botschaften und Konsulaten kein Luxus, sondern eine Lebensversicherung für die Österreicher ist", sagt der Außenminister während der BOKO. Diese "innenpolitische Relevanz müssen wir beibehalten und ausbauen. Jeder Steuerzahler muss wissen, wofür die Vertretungsbehörden finanziert werden, was sie tagtäglich tun und leisten." Langfristig müsse man sich auf "magere Jahre einstellen, denn das Budgetdefizit wird wieder abgetragen werden müsse" – und ein Ziel erreichen. "Diplomacy is about surviving until the next century. Politics is about surviving until next Friday", zitiert Schallenberg aus einer Serie "Yes, Prime Minister" und schließt "Wir brauchen in unserer Arbeit beides."