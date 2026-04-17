Ausland

"Können so nicht weitermachen": Orbán will Fidesz "vollständig" erneuern

Nicht nur für seine Partei Fidesz, sondern auch für die anderen Kräfte im rechten Lager müssten sich erneuern, so der scheidende Premier Orbán.
17.04.2026, 09:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban holds an international press conference in Budapest

Zusammenfassung

  • Viktor Orbán kündigt nach Wahlniederlage eine vollständige Erneuerung seiner Fidesz-Partei und des rechten Lagers an.
  • Die konservative Tisza-Partei von Oppositionsführer Péter Magyar errang eine Zweidrittelmehrheit und ermöglicht grundlegende Reformen.
  • Magyar plant umfassende Reformen und einen Regimewechsel; das neue Parlament tritt Anfang Mai zusammen.

Ungarns scheidender Ministerpräsident Viktor Orbán hat eine "vollständige Erneuerung" seiner Fidesz-Partei angekündigt

"Wir können nicht so weitermachen", sagte Orban am Donnerstag in seinem ersten Interview seit seiner Wahlniederlage am Sonntag, das live auf dem Youtube-Kanal Patriota übertragen wurde. "Eine vollständige Erneuerung ist notwendig." Dies gelte nicht nur für seine Partei, sondern auch für die anderen Kräfte im rechten Lager.

"Schock überwinden"

Bei der Wahl am Sonntag hatte die konservative Tisza-Partei von Oppositionsführer Péter Magyar eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen, was dem künftigen Regierungschef grundlegende Reformen ermöglicht. Magyar löst damit den EU-kritischen und Kreml-freundlichen Ministerpräsidenten Orban nach 16 Jahren an der Macht ab.

Orbán sagte in dem Interview auf dem Youtube-Kanal Patriota, er versuche, "irgendwie diesen Schock zu überwinden". Als Parteivorsitzender übernehme er die "volle Verantwortung".

Mehr Artikel zur Wahl in Ungarn

Auf Jubel und Euphorie folgten auf Budapests Straßen auch Skepsis und Unsicherheit: Wird die Tisza-Partei von Wahlsieger Péter Magyar halten, was sie versprochen hat?
Weiterlesen
Die ungarische Bevölkerung hat mit historischer Wahlbeteiligung Orbán nach 16 Jahren an der Macht abgewählt. Was die größten Motive dafür waren.
Weiterlesen
Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Wahl gegen Herausforderer Péter Magyar verloren. Dessen Tisza-Bewegung holte sogar die Zweidrittelmehrheit - und Millionen Ungarn feiern.
Weiterlesen
Putin und Trump haben mit Orbán ihr trojanisches Pferd in der EU verloren. Die Rechtspopulisten dieser Welt schwächt das nur bedingt – Magyar ist kein Liberaler, sondern selbst Populist.
Weiterlesen
Es ist historisch: Die Opposition hat Orbán in einem auf ihn zugeschnittenen Wahlsystem haushoch besiegt. Selten war Ungarns Demokratie so lebendig.
Weiterlesen

Magyar hatte nach seinem Wahlsieg umfassende Reformen und einen "vollständigen Regimewechsel" angekündigt. Das neu gewählte Parlament soll laut nach seinen Angaben Anfang Mai erstmals zusammenkommen.

Nach Ungarn-Wahl: "Dramatische Situation für das Parteiensystem"
Viktor Orbán Ungarn Russland
Agenturen, sif  | 

Kommentare