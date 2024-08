Ungarn droht der EU: 'Bringen Migranten nach Brüssel'

Der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyás hat der Europäischen Union (EU) damit gedroht, Flüchtlinge und Migranten nach Brüssel zu bringen. "Wenn Brüssel die Migranten haben will, dann soll es sie bekommen", sagte der enge Mitarbeiter des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Budapest.