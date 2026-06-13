Ungarn: Orbán bleibt Fidesz-Chef und will Partei grundlegend erneuern

Trotz seiner Niederlage bei der Parlamentswahl im April bleibt Ungarns früherer Ministerpräsident Viktor Orbán Vorsitzender seiner rechtsnationalen Partei Fidesz. Bei einem Parteitag in Budapest stimmten 729 Delegierte für ihn, keine gegen ihn und acht enthielten sich der Stimme. Sein Mandat an der Parteispitze ist auf ein Jahr befristet.

Es sei Zeit, dass die "jüngere Generation" die Führung übernehme, sagte der 63-Jährige, der bereits seit 37 Jahren in der Spitzenpolitik tätig ist, in einer Rede auf dem Parteitag. Ferner räumte Orbán ein, die Schuld an der Wahlniederlage zu tragen. Er zählte dafür zehn Gründe auf, großteils Probleme mit der Kommunikation; unter anderem, dass man den Korruptionsvorwürfen, die von der gegnerischen Partei TISZA im Wahlkampf geäußert wurden, nicht widersprochen habe.