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Orbán abgewählt: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA

Nach 16 Jahren im Amt landet Viktor Orbán nun in der Opposition. Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die TISZA einen Erdrutschsieg eingefahren.
13.04.2026, 11:34

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Ungarn
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