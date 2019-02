Ungarn: Neue Initiative formiert sich gegen Viktor Orban

Die Bewegung " Ungarn gehört einem Jeden" ist am Sonntagnachmittag in Budapest offiziell gegründet worden. Ihr Ziel besteht in der Schaffung der Einheit der Opposition, deren Katalysator sie sein will. Zu den Gründern der Bewegung gehört Peter Marki-Zay, der sich 2018 als Unabhängiger mit Unterstützung der Opposition den Bürgermeistersitz in der südungarischen Stadt Hodmezövasarhely sichern konnte.