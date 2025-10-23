Orbán kämpft als "Friedensbringer" gegen seine Abwahl

Für den national-konservativen Ministerpräsidenten Viktor Orbán kommt die Absage eines potenziellen Treffens zum Krieg in der Ukraine zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Budapest zum schlechtesten Zeitpunkt: Der 23. Oktober, Ungarns Nationalfeiertag, an dem dem Volksaufstand von 1956 gegen die sowjetische Besatzung gedacht wird, ist in Ungarn jedes Jahr Wahlkampf.

Orbán nutzt die große Bühne vor einem ungarischen Fahnenmeer vor dem Parlament in Budapest, um "sein" Ungarn zu verteidigen: vor Brüssel, das versuche, seine Regierung auszuschalten und Budapest eine Marionettenregierung aufzuzwingen; vor Migranten und "Gender-Aktivisten", die Ungarn als letzte Bastion konservativer Werte stürzen wollen. Für seine Rede lässt Orbán stets Anhänger aus den allen Ecken und Enden des Landes in Bussen in die Hauptstadt karren – seine stärksten Unterstützer hat Orbán in den ländlichen Gebieten.

Jedes Jahr, nur wenige Meter entfernt, findet man sich genauso plötzlich in einem ganz anderen Ungarn wieder: Denn genauso ruft die Opposition traditionell zu einer Gegendemo auf, die zuletzt auf über 10.000 Teilnehmer anwuchs – mindestens so viele, wie Orbán zusammentrommeln konnte. Heuer versammelt sie sich am Ferenc-Deák-Platz: "Nur gemeinsam können wir das korrupte und hasserfüllte Machtsystem zerstören", heißt es im Aufruf in den sozialen Medien.

Was heuer anders ist: Ungarn befindet sich wirklich im Wahlkampf. In einem halben Jahr, im April 2026, werden ein neues Parlament und eine neue Regierung gewählt. Und seit knapp eineinhalb Jahren sehen die Umfragen die nicht einmal zwei Jahre alte Oppositionspartei Tisza des Mitte-Rechts-Politikers Péter Magyar vor Orbáns Fidesz-Partei. Bei der Wahl zum EU-Parlament im Juni 2024 holte die Partei aus dem Nichts rund 30 Prozent der Wählerstimmen. Nach 15 Jahren an der Macht droht Orbán, dem längst dienenden Regierungschef der EU, die Abwahl.

Friedens-Gipfels als Ablenkung

Der amtierende Orbán wollte die große Bühne nutzen, um sich als Friedensbringer zu inszenieren. Ein Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest wäre für ihn ein außenpolitischer Triumph gewesen – eine willkommene Ablenkung von den innenpolitischen Problemen, auf die sich die Opposition draufgesetzt hat und die die Bevölkerung mobilisieren: zu wenig Krankenhausbetten und Ärzte, desolate Schulen, die niedrigen Löhne im öffentlichen Dienst und zu geringe Pensionen. Gleichzeitig wäre es ein Seitenhieb gegen die EU gewesen, die dabei lediglich die Rolle der Zuschauerin einnehmen würde.