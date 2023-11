Ungarn verbietet Geld aus dem Ausland für Wahlkampagnen

Kampagne gegen EU und Soros

Gleichzeitig macht die ungarische Regierung selbst Stimmung mit einer Plakatkampagne – und zwar gegen die EU. Dabei wird eine Verbindung zwischen den Stiftungen des jüdischen Holocaust-Überlebenden, in Ungarn geborenem Großinvestors George Soros und der Brüsseler Politik unterstellt. Auf den Plakaten sind Porträts von Soros' Sohn Alexander und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dazu der Spruch "Lasst uns nicht nach ihrer Pfeife tanzen" zu sehen.

Ähnlich hatte Orbans Regierung 2019 auch das Bild des früheren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker benutzt – damals mit George Soros. Die Plakate hatte Ungarns Regierung nach Kritik seitens der Europäischen Volkspartei (EVP) entfernt, der Orbáns Partei Fidesz damals noch angehörte. 2021 verließ Fidesz die EVP.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, von der Leyen habe nicht einmal mit der Wimper gezuckt, als ihr Fotos von der Kampagne gezeigt worden seien. Sie sei absolut unbeeindruckt gewesen. Man wisse, dass dies nicht die erste Kampagne dieser Art sei und dass es vermutlich auch nicht die letzte sein werde. Nach seinem Wissen gebe es keine geschäftliche Beziehung zu Soros, sagte der Sprecher. Zudem betonte er, man habe keinerlei Toleranz gegenüber Antisemitismus.

➤ Mehr lesen: Ungarns Europa-Minister: "Schicken keine Migranten nach Österreich"

Regierungsfreundliche Medien in Ungarn hatten zuvor unterstellt, Alexander Soros habe die internationale Kritik an Ungarns "Kinderschutzgesetz" gesteuert. Beanstandet wurde an diesem Gesetz, dass es unter anderem vorsieht, dass Kinder nicht über Homosexualität aufgeklärt werden dürfen und dass sie von öffentlich zugänglichen Publikationen zu diesem Thema ferngehalten werden müssen.

Fragebogen zur EU verschickt

Kürzlich hatte die Regierung in Budapest zudem eine Fragebogen-Aktion zur EU-Politik gestartet. Es ist nicht die erste "nationale Konsultation" dieser Art. Kritiker werfen der Befragung vor, Suggestivfragen zu stellen, die kaum eine Wahl ließen bei der Beantwortung. So lautet eine der elf Fragen: "Brüssel will in Ungarn Ghettos für Migranten errichten. Was halten Sie davon?"