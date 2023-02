UNESCO-Friedenspreis für Ex-Kanzlerin Angelika Merkel

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an diesem Mittwoch in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) den Friedenspreis der UN-Kulturorganisation UNESCO entgegen. Damit will die Organisation Merkels Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 würdigen, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aufnahm. Die UNESCO hatte Merkel bereits im August vergangenen Jahres als Preisträgerin benannt.

UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay und der ivorische Präsident Alassane Ouattara werden der deutschen Ex-Kanzlerin den Preis bei einer Zeremonie in der Stadt Yamassoukro um 10.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) überreichen, wie die Organisation mitteilte. Neben Merkel soll außerdem die Arbeit von Julienne Lusenge aus dem Kongo gewürdigt werden, die sich für Opfer sexueller Gewalt im Ostkongo einsetzt.