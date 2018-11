Debatte in Bundestag: Migrationspakt erhitzt weiter die Gemüter

Wer tritt noch aus?

Die Debatte ist also nicht nur in Deutschland noch lange nicht abgeschlossen. Auch in weiteren europäischen Ländern wird die Frage, wie mit Migration umgegangen werden soll, im verbleibenden Monat bis zur UNO-Konferenz noch intensiv diskutiert werden.

Wie etwa in der Schweiz. Die rechtskonservative Schweizer Volkspartei fordert einen Rückzug aus dem Migrationspakt, die Sozialdemokraten befürchten hingegen, sich "international zum Gespött" zu machen, sollte man die Unterschrift verweigern. Außenminister Ignazio Cassis von der FDP meinte nun letzte Woche, auch eine spätere Unterschrift als in Marrakesch wäre denkbar.

Diskutiert wird auch in Slowenien. Außenminister Miro Cerar sprach sich zwar in der Vergangenheit für den Migrationspakt aus, bestätigte aber am Mittwoch, dass auch in Ljubljana noch darüber diskutiert wird. Einerseits wegen des Ausstiegs Österreichs und Ungarns, andererseits aber auch aufgrund des steigenden Drucks der konservativen Opposition. In Slowenien regiert seit kurzem eine Mitte-Links-Minderheitsregierung unter Premier Marjan Sarec, der bereits angekündigt hat, dem Marrakesch-Gipfel fernbleiben zu wollen.