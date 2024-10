UN-Weltnaturkonferenz gestartet: Was sich verbessern soll

Immer mehr Tierarten sind vom Aussterben bedroht, die Situation wird stetig dramatischer. Der „Living Planet Report“ der Umweltstiftung WWF hat erst kürzlich die Aktualität des Themas unterstrichen. In den vergangenen 50 Jahren sind die Bestände an wildlebenden Säugetieren, Vögeln, Fischen, Amphibien und Reptilien um rund drei Viertel zurückgegangen.

Am Montag startete die 16. UN-Biodiversitätskonferenz (COP16) in Cali, Kolumbien. Die Konferenz tagt bis 1.November und steht unter dem Motto „Frieden mit der Natur“. In mehreren Sitzungen besprechen die Teilnehmer unter anderem die Finanzierung des Umwelt- und Artenschutzes und die aufgekommenen Probleme bei der Aktualisierung und Umsetzung des Vorhabens. Laut Kritikern kein einfacher Plan.