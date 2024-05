Bericht: Trump-Anhänger-Symbol hing an Haus von Supreme-Court-Richter

Umgedrehte US-Flagge gehisst

Das Symbol werde von Trumps Anhängern verwendet, um den Wahlsieg von Präsident Joe Biden infrage zu stellen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit).

Die Flagge sei am 17. Jänner 2021 vor Alitos Haus in Alexandria (Bundesstaat Virginia) gehisst worden, hieß es unter Berufung auf Aussagen und Fotos von Nachbarn. Drei Tage später fand die Amtseinführung Bidens statt. Trump weigert sich bis heute, seine Wahlniederlage einzugestehen. Stattdessen behauptet er, er sei durch massiven Betrug um einen Sieg gebracht worden. Am 6. Jänner 2021 stürmten seine Anhänger den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington, wo zu dem Zeitpunkt Bidens Wahlsieg formal bestätigt werden sollte. Auch bei den Krawallen war die umgedrehte Flagge nach Angaben der "New York Times" zu sehen.