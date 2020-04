Umfragekaiser Söder: Vom Ungeliebten zum Kanzlerkandidaten?

Weiter Vorsprung auf Merz

Und umso mehr überrascht es, wenn sich nun in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur 27 Prozent der Befragten Söder als Kandidat fürs Kanzleramt wünschen. Und weniger den früheren Bundestags-Fraktionschef Friedrich Merz (12 Prozent) oder den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (8 Prozent). Gesundheitsminister Jens Spahn kommt auf 7 Prozent und der Außenpolitiker Norbert Röttgen nur noch auf 3 Prozent.

Dass jene wie Merz oder Röttgen, die kein bzw. ein wenig öffentlichkeitswirksames politisches Mandat inne haben, in der Krise kaum punkten können, ist klar. Warum der bayerische Ministerpräsident aber seine Kollegen von der Schwesterpartei, Laschet und Spahn, hinter sich lässt, verwundert. Oder auch nicht.

Tatendrang und gutes Marketing

Markus Söder, der sich seit der Landtagswahl 2018 und dem Aufstieg zum Ministerpräsidenten, als fürsorglicher Landesvater neu erfunden hat, sticht seit Beginn der Corona-Krise als deren oberster Manager hervor. Er zeigt Tatendrang und weiß diesen gut zu verkaufen. Davon profitiert auch seine Partei, die im aktuellen Bayern-Trend 13 Prozentpunkte zulegt und auf 49 Prozent kommt. So ein Ergebnis gab es zuletzt 2014.

Söder bzw. seine CSU erleben dabei etwas, was politische Beobachter gerade vielen regierenden Parteien in Bund oder Ländern attestieren: In der Krise schart sich das Volk um die Regierung, weil man sich dort sicher fühlt.

Andere Ministerpräsidenten sehen alt aus

Dass Bayerns Ministerpräsident in dieser Ausnahmesituation omnipräsent ist, kommt ihm zu gute. Was aber auch damit zu tun hat, dass er turnusgemäß in diesem Jahr die Konferenz der Ministerpräsidenten leitet - und somit bei allen Zusammenkünften als Häuptling auftritt. Abgesehen davon, profitiert er von seiner Präsenz in sozialen Medien - von Facebook bis Instagram.

Und Söder, selbst mal Journalisten-Anwärter, glaubt zu wissen, was man der Welt präsentieren kann: Ein Foto aus Jugendtagen mit Poster von seinem Idol Franz-Josef Strauß oder einen Händedruck mit dem Papst. Zuletzt wurden die Beiträge ernsthafter: Der Ministerpräsident als Kontrolleur der Lagerbestände von Lebensmittel-Logistikhallen oder wie er gerade Schutzmasken in Empfang nimmt.

Darüber hinaus verordnete er seinem Land als erster Ministerpräsident restriktive Regeln und Ausgangsbeschränkungen, kündigte gleichzeitig milliardenschwere Hilfsmaßnahmen an - im wirtschaftlich starken Bayern kann er sich das leisten.

Was bei Wählern wohl für Vertrauen sorgt, ärgert indessen so manchen Amtskollegen. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, soll ihn in einer gemeinsamen Länderkonferenz gerüffelt haben. Tenor: Man wollte sich gemeinsam bei Maßnahmen abstimmen. Mit seinem Vorpreschen lässt Söder andere alt aussehen.