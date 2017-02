Die Umfrage platzt mitten in die Debatte um den von Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp in die USA. Sieben "mehrheitlich muslimische Länder" sind davon betroffen. Die internationale Kritik ist enorm. Rückenwind erfährt Trump jetzt jedoch durch einen neue Umfrage des britischen Thinktanks Chatham House, aus der sich ableiten lässt, dass eine Mehrheit der Europäer Trumps Politik unterstützen würde.

In einer Online-Umfrage in 10 europäischen Ländern fragte Chatham House die Zustimmung zu folgendem Statement ab:

"Jede weitere Zuwanderung aus mehrheitlich muslimischen Ländern sollte gestoppt werden."

55 Prozent der Befragten stimmten zu. Nur 20 Prozent widersprachen diesem Statement, das ganz im Sinne des sogenannten „Muslim Bans“ des US-Präsidenten Trumps formuliert wurde. 25 Prozent wollten sich weder positiv noch negativ dazu äußern.

Es ist perfektes, oder vielmehr glückliches Timing des renommierten britischen Thinktanks – denn die Umfrage wurde bereits beendet, bevor Donald Trump am 27. Jänner sein umstrittenes Dekret erließ.

Besonders stark fiel die Zustimmung in Polen aus. 71 Prozent konnten sich dort mit dem Statement anfreunden. In Österreich wurde mit 65 Prozent der zweithöchste Wert der zehn EU-Staaten verzeichnet (siehe Grafik unten). Mit Großbritannien und Spanien (47 bzw. 41 Prozent Zustimmung) sprachen sich nur zwei Länder mehrheitlich gegen einen Zuwanderungsstopp von Muslimen aus.

Politisches Klima größerer Faktor als tatsächlicher Anteil an Bevölkerung

In der Presseaussendung bezeichnet Chatham House die Ergebnisse als ebenso "bemerkenswert" wie "ernüchternd". Jedoch hätten die Zustimmungsraten wenig mit dem Anteil der muslimischen an der Gesamtbevölkerung zu tun, das würden die unterschiedlichen Ergebnisse in Österreich, Ungarn und Polen zeigen. Während in Österreich rund sechs Prozent der Gesamtbevölkerung muslimischen Glaubens sind, leben in Polen Schätzungen zufolge nur zwischen 15.000 und 25.000 Muslime - weniger als 0,1 Prozent der Bevölkerung.

Eine Parallele sehen die Studien-Autoren Matthew Goodwin (Politik-Professor an der University of Kent) und Thomas Raines von Chatham House vielmehr im politischen Klima. In den Ländern mit besonders hohen Zustimmungswerten hätten sich rechte Parteien (im Bericht ist die Rede von "radikalen Rechten") - in unterschiedlichem Ausmaß – als politische Kraft etabliert.

Unabhängig davon kommt die Umfrage Donald Trump freilich gerade recht. Am Mittwoch twitterte er, dass eine Mehrheit in der EU den "Trump-Style-Ban" unterstützen würde.

'Majority in Leading EU Nations Support Trump-Style Travel Ban'

Poll of more than 10,000 people in 10 countries...https://t.co/KWsIWhtC9o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Februar 2017

Bereits im Juli vergangenen Jahres ergab eine Umfrage des PewResearch Centers, dass die Europäer Muslime zusehends kritisch sehen. Im EU-Schnitt gaben damals 43 Prozent der Befragten ein, einen negativen Blick auf Muslime zu haben (mehr dazu hier).

Die Umfrage wurde zwischen 12. Dezember 2016 und 11. Jänner 2017 durchgeführt. Insgesamt wurden online 10.195 Menschen, rund 1.000 pro Land - aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht und Region - befragt. Der Trend, dass Stadtbewohner Einwanderung positiver gegenüberstehen als die Bevölkerung in ländlichen Gebieten hätte sich europaweit gezeigt.

Zur Umfrage