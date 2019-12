Ukrainischer IT-Boom: Aus Kiew in den Cyberspace

„Es ist hart in der Ukraine eine Firma zu gründen, aber es ist überall hart“, sagt Piotet. Er sagt, es sei ein Irrglaube zu denken, in Deutschland oder in den USA sei das Leben automatisch besser und einfacher. „Es ist an der Zeit, dass die jungen Menschen die Chancen wahrnehmen, die sie in der Ukraine haben.“

Vor dem Hintergrund der großen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen, die viele junge Ukrainer seit Jahren in das Ausland abwandern lassen, spielt die Entwicklung und Förderung des IT-Sektors eine besondere Rolle. Dieser schafft einen neuen Arbeitsmarkt und eine Alternative. Das macht sich in den Blockchain-Unternehmen und 3D-Laboratorien der UNIT.City bemerkbar.

Manche der jungen Ukrainer haben im Ausland studiert, andere sind die Nachkommen einer Auswanderergeneration, die in Italien, Polen und Deutschland jahrelang als unterbezahlte Pflegekräfte oder Bauarbeiter gearbeitet haben.

Vergleichsweise viele Talente

Auch deshalb zählen die Informationstechnologien längst zu den wichtigsten Branchen in der Ukraine. Die jährliche Wachstumsrate von 26 Prozent und die hohe Anzahl an Softwareentwicklern im Land – mehr als 185.000 Personen sind in diesem Bereich tätig – locken auch internationale Investoren an.

„Was die Ukraine natürlich auch interessant macht für Investoren ist das Preisniveau. Für das Geld, für das man in der Ukraine fünf oder sechs Programmierer bekommt, bekommt man im Silicon Valley einen“, sagt der Österreicher Roman Scharf, Mitbegründer des Startup-Fonds Capital300.

Dass es in der Ukraine im Vergleich zu anderen osteuropäischen Ländern besonders viele junge Talente gibt, die bereits international erfolgreiche Startups wie „Grammarly“, einen Rechtschreib- und Grammatik-Assistenten, hervorgebracht haben, hat laut Scharf zwei Gründe. Die Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität hat zu UdSSR-Zeiten eine der Top drei Orte für Mathematik und Physik gezählt.