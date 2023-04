Ukrainische Soldaten werden in Deutschland an US-Panzern ausgebildet

Das US-Militär will in den kommenden Wochen US-amerikanische Abrams-Panzer zur Ausbildung ukrainischer Soldaten nach Deutschland liefern. Das sagte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland. Ukrainische Soldaten sollen ihre Ausbildung an den Abrams-Panzern in den kommenden Wochen beginnen, wie US-Medien unter Berufung auf Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums berichteten.

