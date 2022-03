Ukrainer erhalten in der EU „temporären Schutz“

Wer immer vor den Kämpfen in der Ukraine nach Westen flieht – Europas Türen steht den Flüchtlingen offen. Binnen sieben Tagen seit Beginn der russischen Invasion haben sich bereits fast 850.000 Menschen Richtung Westen gerettet, meist nach Polen, Ungarn, Rumänien, in die Slowakei und die Republik Moldau. Niemand werde zurückgewiesen, hieß es aus EU-Kreisen in Brüssel. Weder Geflohene ohne Dokumente noch Männer im wehrfähigen Alter, die die ukrainische Regierung eigentlich nicht ausreisen lassen will.

Mit zwischen 2,5 und 6,5 Millionen Flüchtlingen rechnet man in der EU. Um sie zu versorgen, aktivieren die EU-Innenminister heute erstmals die sogenannte „Massenzustrom-Richtlinie“. Für die geflohenen Ukrainer bedeutet das: Sie erhalten „temporären Schutz“ in der ganzen EU. Dieser kann auf bis zu drei Jahre ausgedehnt werden.Anders als bei gewöhnlichen Asylverfahren, die sich über Jahre hinziehen können, geht es um schnelle und unbürokratische Hilfe. Ukrainer mit einem biometrischen Pass haben zunächst 90 Tage lang visafreien Zugang zum Unionsgebiet.