Ukraine: Ein Deal in letzter Minute scheint greifbar

Bis zu 140.000 russische Soldaten stehen an der Grenze zur Ukraine, in Kiew ist die Nervosität mittlerweile in der Bevölkerung spürbar. Denn am Mittwoch, so berichten US-Geheimdienste, könnte der D-Day – also der Tag der russischen Invasion – bevorstehen.

Dennoch keimt Hoffnung, dass ein Krieg sich doch noch abwenden lässt. Hinter den Kulissen wird nämlich auf Hochtouren verhandelt, und es wird gemunkelt, dass sich US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin in letzter Minute auf eine diplomatische Lösung verständigen könnten. Der Grund dafür: Der Kreml weist nicht nur seit Neuestem vehement auf seine Gesprächsbereitschaft hin, sondern hat am Dienstag einige Truppen von der Grenze wieder abgezogen - und hat dies auch ganz offiziell via Nachrichtenagentur samt Video des Verteidigungsministeriums vermeldet. Das ist ungewöhnlich, da der Auf- und Abbau der Truppen sonst nicht kommuniziert wird.