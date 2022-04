Hunderte Zivilisten wurden in der ukrainischen Kleinstadt Butscha Mitte März willkürlich ermordet, erschossen auf dem Heimweg vom Einkauf oder während einer Fahrt mit dem Rad.

Einer dieser Menschen war ein entfernter Verwandter des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, dessen Familie zum Teil aus der Ukraine stammt. Das meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Mittwoch, nachdem zuvor die Bild-Zeitung über die Namensgleichheit berichtet hatte.

"Putins Henker"

Der ermordete Mann heißt demnach Ilja Nawalny, ihm wurde in den Kopf geschossen. Nachbarn fanden die Leiche des 61-Jährigen am 12. März. Neben ihr lag, „wie demonstrativ aufgeschlagen“, sein Pass, heißt es im FAZ-Bericht. Die Nachbarn hätten gesagt, sie nähmen an, dass Ilja Nawalny wegen seines Nachnamens getötet worden sei - dem des prominenten russischen Oppositionellen.