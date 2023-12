Ukraine: Tote bei größter Welle russischer Luftschläge seit Invasion

Todesopfer wurden auch aus nordöstlichen Charkiw, dem westlichen Lwiw (Lemberg) und dem südlichen Odessa gemeldet. In Dnipro wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region die von Selenskyj genannte Entbindungsklinik und ein Einkaufszentrum getroffen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass eine nicht näher bezeichnete medizinische Einrichtung in der Stadt erheblich beschädigt worden sei. Alle Patienten und Mitarbeiter hätten sich aber in Sicherheit bringen können.

In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa wurden zwei Menschen getötet, wie der dortige Regionalgouverneur zunächst mitteilte. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder. Raketen seien in Wohnhäuser eingeschlagen. Lokale Medien meldeten unter Berufung auf das Gesundheitsministerium den Beschuss eines Schulgebäudes. Nach Angaben von Bürgermeister Hennadij Truchanow geriet ein Hochhaus bei einem "weiteren feindlichen Angriff" in Brand. Es sei von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden.