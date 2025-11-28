Weiterer Knalleffekt im großen, jüngst in der Ukraine aufgedeckten Schmiergeldskandal: Die Antikorruptionsbehörden haben am Freitag über eine Durchsuchung beim Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den mächtigen Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij seien Teil laufender Ermittlungen, teilten das Nationale Antikorruptionsbüro und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft in Kiew mit.

Was bedeutet das für den ukrainischen Staatschef? Und warum schickt dieser seine rechte Hand Jermak, die ohnehin im Land zunehmend kritisch gesehen wird, zu den Verhandlungen mit den USA? Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten. Wer ist überhaupt Andrij Jermak? Der 54-jährige Ukrainer gilt als der zweitmächtigste Mann des Landes. Er ist die wichtigste Stütze und rechte Hand Selenskijs, er organisiert dessen politisches Leben bis ins Detail; vielen Ukrainern gilt der bullige Chef des Präsidialamtes darum aber schon lange als undurchsichtiger „Schattenpräsident“ – im Sommer hatte er sogar versucht, die Befugnisse jener Korruptionsermittler zu beschneiden, die ihn nun im Visier haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Violeta Santos Moura Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij und sein Stabschef Andrij Jermak

Wie der Präsident war der sechs Jahre ältere Jermak nicht in der Politik, ehe Selenskij 2019 zum Präsidenten gewählt wurde. Da hatten sie bereits zusammen gearbeitet, Jermak als Anwalt und Produzent, Selenskij als Schauspieler. Der politisch unerfahrene Ex-Comedy-Star hatte Jermak mit in die Politik geholt. Heute ist er Selenskijs allerengster, wichtigster und vor allem mächtigster Vertrauter. Wer Jermak im Umfeld des Präsidenten nicht zu Gesicht steht, der wird entfernt. Warum kam es zur Durchsuchung von Jermaks Büro? Zumindest soll Jermak vom Korruptionsskandal gewusst haben. Es handelt sich um den größten Bestechungsskandal der jüngeren Geschichte des Landes. seiner Amtszeit: An die 100 Millionen Dollar aus dem Energiesektor sollen veruntreut worden sein. Jermak bestätigte die Durchsuchungen in seiner Wohnung.

„Es gibt keine Behinderungen für die Ermittler“, teilte der 54-Jährige in den Sozialen Netzwerken mit. Die Fahnder hätten vollen Zugang zu seiner Wohnung, seine Anwälte arbeiteten an Ort und Stelle mit den Ermittlern zusammen. „Von meiner Seite - volle Kooperation“, sagte er. Warum lässt Selenskij seinen Vertrauten nicht fallen? Der ukrainische Staatschef betreut seine graue Eminenz sogar mit noch größeren Aufgaben, er schickte Jermak diese Woche zu den Ukraine-Friedensverhandlungen mit den USA nach Genf. Seine Ernennung als Delegationsleiter vorige Woche hatte Erstaunen bei politischen Beobachtern in Kiew ausgelöst: Der Präsident kann Jermak wohl nicht fallen lassen, weil er eine viel zu große Rolle für ihn spielt. Wer ist sonst noch in den Skandal involviert? Zuletzt wurde auch Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow von Korruptionsfahndern vorgeladen worden. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates gelte als Zeuge, meldete das Onlineportal „Ukrajinska Prawda“. Auch der 43-Jährige ist einer von Kiews Hauptunterhändlern bei den Gesprächen mit Kriegsgegner Russland und den USA.

Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten ukrainische Korruptionsermittler die Erkenntnisse über Schmiergeldzahlungen öffentlich gemacht. Energieministerin Switlana Hryntschuk und ihr inzwischen als Justizminister tätiger Vorgänger Herman Haluschtschenko wurden seither entlassen. Es gab bereits mehrere Festnahmen. Und was schadet Selenskij bei diesem Skandal am meisten? Die Tatsache, dass sich sein langjähriger und enger Geschäftspartner Timur Minditsch bei diesem Skandal besonders frech die Millionen zur Seite geschaufelt hat. Die Verbindungen zwischen Selenskij und Minditsch waren eng. Der Präsident und seine Frau Olena besitzen eine Wohnung im selben Gebäude, er und Minditsch besaßen vor Jahren gemeinsam die Fernsehproduktionsgesellschaft Kwartal 95, mit der Selenskij berühmt wurde.