Selenskij wohl noch diese Woche zu Verhandlungen bei Trump

Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook.

Demnach soll der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij in den nächsten Tagen zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.