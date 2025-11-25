Selenskij wohl noch diese Woche zu Verhandlungen bei Trump
Zusammenfassung
- Washington und Kiew haben sich laut ukrainischen Angaben auf die wichtigsten Punkte des US-Friedensplans geeinigt.
- Selenskij soll in den nächsten Tagen zu Gesprächen mit US-Präsident Trump nach Washington reisen.
- Der 28-Punkte-Plan der USA zur Beendigung des Ukraine-Kriegs wurde zuvor in Genf nachverhandelt.
Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook.
Demnach soll der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij in den nächsten Tagen zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.
Besuch noch im November?
Demnach soll die Visite in Washington noch im November stattfinden. Ziel sei es, die letzten Etappen des Abkommens zu erörtern und eine Vereinbarung mit Trump zu erzielen.
Die USA hatten in der vergangenen Woche einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, um den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg in der Ukraine zu beenden. Europäer und Ukrainer haben den von vielen als "russische Wunschliste" kritisierten Plan in Genf mit US-Vertretern nachverhandelt.
