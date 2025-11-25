Trumps Friedensplan: Moskau sieht keine Fortschritte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine treten nach Angaben aus Moskau auf der Stelle. Nach dem Treffen einer russischen Delegation mit dem amerikanischen Unterhändler Dan Discroll in Abu Dhabi gebe es keine neue Entwicklung zu verkünden, erklärte am Dienstag der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow. Dagegen mahnte der französische Präsident Emmanuel Macron Verbesserungen an dem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump an. "Wir wollen keinen Frieden, der eine Kapitulation wäre", sagte er dem Radiosender RTL. Trotz der Friedensbemühungen griff Russland die Ukraine in der Nacht auf Dienstag massiv aus der Luft an, vor allem die Hauptstadt Kiew. Dort kamen mindestens sechs Menschen ums Leben.

Peskow: Gute Grundlage Mit Blick auf die Gegenvorschläge der Europäer und der Ukraine erklärte Peskow, man habe in Abu Dhabi keine überarbeitete Fassung des Trump-Plans erhalten. "Derzeit ist das einzig Substanzielle das amerikanische Projekt, das Trump-Projekt. Wir sind der Ansicht, dass dies eine sehr gute Grundlage für Verhandlungen sein könnte." Die Ukraine will dagegen, dass ihre Vorstellungen in den US-Plänen berücksichtigt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij werde möglicherweise in den nächsten Tagen in die USA reisen, um mit Trump ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zu schließen, schrieb der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, auf Facebook.

Kritik an Trump-Plan In der Ukraine und bei europäischen Verbündeten war Trumps 28-Punkte-Plan reserviert aufgenommen worden. Kritiker sehen darin weitgehende Konzessionen an russische Kriegsziele wie große Gebietsannexionen, Rüstungsbeschränkungen für die Ukraine sowie dem dauerhaften Verbot eines NATO-Beitritts. Allerdings sind die USA am Wochenende der Ukraine entgegengekommen. Unterhändler einigten sich auf ein "verfeinertes Friedensrahmen". US-Außenminister Marco Rubio sprach nach Verhandlungen in Genf von "enormen Fortschritten".

Koalition der Willigen berät Die in der "Koalition der Willigen" organisierten Unterstützer Kiews beraten am Dienstag über die Friedensverhandlungen. Die Gruppe aus rund 30 vorwiegend europäischen Staaten wird dazu am Nachmittag in einer Videokonferenz zusammenkommen. Ein Friedensplan müsse auch für die Ukraine akzeptabel sein, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Vorfeld. An dem Meeting wird auch Österreichs ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker teilnehmen. Wie das Bundeskanzleramt der APA am Vormittag mitteilte, wird sich der Kanzler dabei nicht mehr im Homeoffice befinden. Am Mittwoch beraten dann die EU-Außenminister ebenfalls in einer Videokonferenz über die Ukraine. Dies verlautete aus EU-Kreisen. Offiziell angekündigt wurde das Treffen aber noch nicht. Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine geht nach Ansicht Macrons zwar in die richtige Richtung, benötige aber Verbesserungen. Er müsse für die Ukraine und Europa annehmbar gemacht werden, sagte Macron im RTL-Hörfunk am Dienstag.