Die Anti-Korruptionsbehörden der Ukraine haben Freitagfrüh über eine Durchsuchung bei dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Präsident Wolodimir Selenskij seien Teil laufender Ermittlungen, teilten die Behörden in Kiew mit.

"Die Ermittlungsmaßnahmen sind genehmigt und werden im Rahmen der laufenden Untersuchung vorgenommen", vermeldet die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung der Ukraine via Telegram. Und: "Weitere Einzelheiten folgen."