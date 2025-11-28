Ausland

Korruptions-Vorwürfe gegen Selenskij-Regierung: Durchsuchung bei Stabschef

Ermittler der ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben das Büro von Andrij Jermak, dem Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij, durchsucht.
28.11.25, 08:54
Die Anti-Korruptionsbehörden der Ukraine haben Freitagfrüh über eine Durchsuchung bei dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Präsident Wolodimir Selenskij seien Teil laufender Ermittlungen, teilten die Behörden in Kiew mit. 

"Die Ermittlungsmaßnahmen sind genehmigt und werden im Rahmen der laufenden Untersuchung vorgenommen", vermeldet die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung der Ukraine via Telegram. Und: "Weitere Einzelheiten folgen."

Selenskij und seine Regierung stehen wegen Korruptionsvorwürfen insbesondere in der Energiebranche seit Wochen unter Druck. So wurden in diesem Zusammenhang unlängst die Energieministerin und der Justizminister, der zuvor selbst das Energieressort geleitet hatte, entlassen.

Agenturen  | 

