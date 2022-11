Moskau will reden – aber wohl nur zum Schein

Kiew schenkt den diplomatischen Vorstößen Moskaus ohnehin keinen Glauben.

„Wir sind bereit für Gespräche, wenn Putin ersetzt wird“, so das Büro des Präsidenten. Dort kündigte man die Installation von 4.000 Wärmestuben im Land an – ganz Kiew war am Mittwoch wegen russischer Bombardements ohne Strom.