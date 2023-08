Ukrainische Offensive quält sich durch Russlands Minengürtel: "Es sind Millionen"

Meter für Meter, Tag für Tag: Bei der derzeit laufenden Gegenoffensive wird immer deutlicher, wie schwer die Rückeroberung auch nur kleinster Gebiete ist. Die Ukrainer stoßen seit Wochen immer wieder auf Minenfelder, Panzerabwehrgräben und andere Hindernisse sowie auf gestaffelte Verteidigungslinien der Russen. Vor allem die Minenfelder haben ein Ausmaß und eine Dichte, wie sie bisher auch kriegserfahrenen Militärs offensichtlich nicht bekannt waren. Das hat auch die Militärführung in Kiew jetzt offen eingestanden.

Fünf Minen pro Quadratmeter

Die russischen Verteidigungslinien sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow teilweise so dicht vermint, dass an manchen Teilen der Front bis zu fünf Minen pro Quadratmeter liegen. In einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit dem britischen Guardian sprach er von Millionen Sprengkörpern entlang der Front. Es gebe über Hunderte Kilometer hinweg Minenfelder. Dies stelle ein ernstes Hindernis für die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen dar.

