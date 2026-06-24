Krim: Tote und Stromausfälle nach Drohnenangriffen
Zusammenfassung
- Bei russischen Luftangriffen auf mehrere Regionen der Ukraine wurden nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet.
- In Dnipropetrowsk starben drei Menschen bei Drohnenangriffen, weitere Todesopfer wurden aus Saporischschja, Cherson und Charkiw gemeldet.
- Auf der von Russland annektierten Krim kam es nach einem ukrainischen Angriff auf Energieanlagen laut russischen Angaben zu einem Stromausfall in Sewastopol.
Bei russischen Luftangriffen sind in verschiedenen Regionen der Ukraine zumindest sechs Menschen getötet worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk kamen nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft drei Menschen durch Drohnenangriffe ums Leben, in Saporischschja wurde eine Frau durch Gleitbomben und in Cherson bzw. Charkiw jeweils ein Mann getötet.
Auf der von Russland annektierten Krim fiel indes nach einem ukrainischen Angriff auf Energieanlagen der Strom aus. Das teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, mit.
9 Drohnen abgeschossen
Zuvor seien neun Drohnen über der Stadt abgeschossen worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion.s
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