Krim: Tote und Stromausfälle nach Drohnenangriffen

Bei russischen Luftangriffen sind in verschiedenen Regionen der Ukraine zumindest sechs Menschen getötet worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk kamen nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft drei Menschen durch Drohnenangriffe ums Leben, in Saporischschja wurde eine Frau durch Gleitbomben und in Cherson bzw. Charkiw jeweils ein Mann getötet.

Auf der von Russland annektierten Krim fiel indes nach einem ukrainischen Angriff auf Energieanlagen der Strom aus. Das teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, mit.