Drohnen: Moskaus Flughäfen kurzzeitig geschlossen
Zusammenfassung
- Nach dem Anflug zahlreicher Drohnen wurden die vier Moskauer Flughäfen vorübergehend geschlossen.
- Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, 59 Drohnen seien abgefangen worden, Rettungskräfte seien zu den Absturzstellen entsandt worden.
- Am frühen Morgen teilten die russischen Behörden mit, dass die Hauptstadtflughäfen wieder geöffnet seien.
Wegen des Anflugs zahlreicher Drohnen sind die vier Flughäfen der russischen Hauptstadt Moskau kurzzeitig geschlossen worden. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte am Montag im Onlinedienst Telegram, es seien 59 Drohnen abgefangen worden. Rettungskräfte seien zu den Absturzstellen entsandt worden.
Der Flugverkehr an den Hauptstadtflughäfen Scheremetjewo, Domodedowo und Wnukowo sowie Schukowski sei vorübergehend eingestellt worden, erklärte die Luftfahrtbehörde.
Sobjanin machte zwar keine Angaben darüber, woher die Drohnen kamen. Die Ukraine richtet aber immer wieder Drohnen gegen Russland als Vergeltung für russische Luftangriffe auf ukrainische Städte. Am frühen Morgen erklärten die russischen Behörden dann, die Moskauer Flughäfen seien wieder geöffnet.
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