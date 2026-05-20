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Insider: Fast alle Raffinerien Zentralrusslands gedrosselt
Nach ukrainischen Drohnenangriffen.
Die jüngsten Drohnenangriffe der Ukraine haben nach verfügbaren Daten und Angaben von Insidern die Kraftstoffproduktion in fast allen großen Ölraffinerien in Zentralrussland gestoppt oder gedrosselt.
Die betroffenen Anlagen machten mit einer Leistung von mehr als 83 Millionen Tonnen pro Jahr etwa ein Viertel der gesamten russischen Raffineriekapazität aus, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.
Der Anteil der betroffenen Anlagen an der russischen Produktion belaufe sich bei Benzin auf über 30 Prozent und bei Diesel auf etwa 25 Prozent. Eine Stellungnahme des russischen Energieministeriums liegt zunächst nicht vor. Die Regierung in Moskau hat ein Exportverbot für Benzin von April bis Ende Juli verhängt.
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