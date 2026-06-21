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Ukraine-Krieg

Ukraine und Russland mit massiven Angriffen - 7 Tote, 6 verletzte Kinder

Bei Angriffen in der Ostukraine wurden drei Menschen getötet, ukrainische Drohnenangriffe auf der Krim forderten vier Todesopfer.
21.06.2026, 09:11

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Soldat in Tarnuniform prüft ein Fluggerät auf Kisten unter blauem Himmel.

Bei russischen Angriffen in der Ostukraine sind laut Behörden drei Menschen getötet worden. Bei den Angriffen in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk habe es ein Todesopfer und neun Verletzte gegeben, teilte der örtliche Gouverneur Oleksandr Hanscha am Sonntag auf Telegram mit. Ein weiterer Angriff in der Region Poltawa tötete am Samstagabend zwei Menschen und verletzte 13 weitere, darunter sechs Kinder. Auch Russland meldete vier Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen.

Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, in der Nacht 239 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben.

Ukraine attackiert Krim

Infolge der massiven ukrainischen Drohnenangriffe auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Raum Kertsch starben mindestens vier Menschen. Nach den Attacken gebe es auch 28 Verletzte, teilte der von Moskau eingesetzte Krim-Chef Sergej Aksjonow am Sonntagmorgen auf Telegram mit. Details nannte er nicht.

Soll Europa mit Putin reden – oder nicht?

Nach Berichten in sozialen Netzwerken gab es mehrere Explosionen und Brände in verschiedenen Regionen der Halbinsel. Im Kraftstoffterminal der Hafenstadt Kertsch sei ein Feuer ausgebrochen, eine große Rauchwolke liege über der Region, berichtete das Telegram-Portal "Krymski Weter" am Morgen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukrainische Drohnenangriffe: Historisches Krim-Museum getroffen

Behörden informierten in der Nacht auch über die Schließung der Krim-Brücke zwischen Kertsch und dem russischen Festland für den Autoverkehr. Auch der Hafen Kawkas auf der russischen Seite der Straße von Kertsch soll bei dem Angriff getroffen worden sein. Dort liegen ebenfalls ein Kraftstoffterminal und ein Öldepot. Die Ukraine versucht seit Wochen, mit den zunehmenden Angriffen die Krim von der Versorgung abzuschneiden. Bemühungen um eine Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden Kriegs unter Vermittlung der USA stocken.

Ukraine Russland
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