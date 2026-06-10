Ukrainische Drohnenangriffe: Historisches Krim-Museum getroffen

Bei massiven ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland ist auf der annektierten Halbinsel Krim ein historisches Museum in Sewastopol getroffen worden. Das Dach des Museums, das an den Krimkrieg von 1853 bis 1856 erinnert, geriet in Brand, wie die örtlichen Behörden am Mittwoch mitteilten. Angaben über Opfer gab es zunächst nicht. Wegen der zunehmenden Luftangriffe schränkten die Behörden den nächtlichen Zugverkehr auf der Krim ein.

Zuvor war in dieser Woche bei einem Drohnenangriff ein Bahnarbeiter getötet und ein Lokführer verletzt worden. Ukrainische Angriffe gab es auch in Russland selbst, teils tief im Landesinneren. Ziel war wieder die Energie- und Industrieinfrastruktur. In Nowokuibyschewsk in der Region Samara, einem wichtigen Öl-Knotenpunkt an der Wolga mit mehreren Raffinerien des Staatskonzerns Rosneft, wurde die Drohnenabwehr aktiv.