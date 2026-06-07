Tschernobyl-Anlage für Kernmaterial getroffen: IAEA-Chef Grossi warnt

Laut dem russischen staatlichen Atomkonzern Rosatom hat eine ukrainische Kampfdrohne das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja getroffen. Wichtige Anlagen seien bei der Explosion nicht beschädigt worden, so Rosatom-Chef Alexej Lichatschow am Samstag. Es sei jedoch ein Loch in die Wand einer Turbinenhalle gerissen worden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag vorerst nicht vor. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert Zugang zu der betroffenen Halle. Die Behörde sei über einen Angriff informiert worden, bei dem ein Loch in eine Wand gerissen worden sei, teilt die IAEA (IAEO) am Samstagabend auf der Plattform X mit und ergänzte, dass es der erste Drohnenangriff innerhalb des Kraftwerksgeländes seit April 2024 gewesen sei. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi zeigt sich ernsthaft besorgt über den Vorfall. Angriffe auf Atomanlagen seien wie ein Spiel mit dem Feuer, erklärt er.

Russische Behörden: Tote und Schäden nach weiteren Angriffen Bereits zuvor hatte Russland Tote und Schäden durch ukrainische Drohnen gemeldet. In der Grenzregion Belgorod kamen nach Angaben des regionalen Krisenstabs drei Männer ums Leben. Sie wurden demnach in der Ortschaft Oktjabrski nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt bei zwei Angriffen getötet. In Armawir im südrussischen Gebiet Krasnodar brach laut Behörden ein Feuer auf dem Gelände eines Öllagers aus. Verletzte gebe es nicht. Das Öllager war schon in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Auf dem Gelände des Hafens von Taganrog in der ebenfalls im Süden Russlands gelegenen Region Rostow kam es laut Gouverneur Juri Sljussar zu einem Brand eines Tankers, eines Treibstofftanks und eines Verwaltungsgebäudes. Zwei Menschen seien verletzt worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte in der Früh mit, dass 127 ukrainische Drohnen in der Nacht über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgeschossen worden seien. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den Angriff auf Armawir. Die Ukraine bringe den Krieg völlig gerechtfertigt dahin zurück, woher er gekommen sei, schrieb Selenskyj bei Telegram und dankte Soldaten für ihre Treffsicherheit. Der Generalstab in Kiew bestätigte zudem neben anderen auch Angriffe auf Taganrog. Unter anderem ein Ölterminal sei getroffen und ein Treibstofftank dort beschädigt worden. Das Terminal werde im Interesse des russischen Militärs genutzt, hieß es zur Begründung.

Kiew: Russland griff mit fast 300 Flugkörpern an Die ukrainischen Luftstreitkräfte wiederum teilten mit, dass Russland in der Nacht mit einer Rakete, sechs Marschflugkörpern und 290 Drohnen angegriffen habe. Davon seien 284 Flugkörper abgewehrt worden. Es habe neun Einschläge an sieben Orten gegeben. An zehn Orten seien Trümmer abgestürzt. In Saporischschja wurde Gebietsgouverneur Iwan Fedorow zufolge ein Mensch durch einen russischen Drohnenangriff getötet. Zwei weitere seien verletzt worden. Behörden meldeten außerdem drei Verletzte nach einem russischen Angriff in Cherson.