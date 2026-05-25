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Ausland

Ukraine greift mit Raketen massiv russische Region Belgorod an

Außerdem gab es einen Drohnenangriff auf Jaroslawl.
25.05.2026, 06:51

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Wolodimir Selenskij, ukrainischer Präsident

Bei einem massiven Raketenangriff auf die an die Ukraine grenzende russische Region Belgorod ist die Energieinfrastruktur beschädigt. Davon ist auch die gleichnamige Stadt betroffen, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf örtliche Behörden meldete. 

Die Strom- und Wasserversorgung ist den Angaben zufolge unterbrochen worden. 

"Barbarische Raketenattacke": Ukraine beantragt sofortige Sitzung im UNO-Sicherheitsrat

Außerdem wurde die russische Region Jaroslawl nordöstlich von Moskau laut Gouverneur Michail Jewrajew mit Drohnen attackiert.

Ukraine Russland
Agenturen  | 

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