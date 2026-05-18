Russland-Experte Mangott: Dynamik im Ukraine-Krieg verändert sich

Die Dynamiken im Ukraine-Krieg haben sich verändert. Noch vor wenigen Monaten schien Russland militärisch klar überlegen zu sein. Inzwischen habe sich die Situation aber "deutlich verändert“, sagt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott im Gespräch mit Armin Wolf in der ZiB2.

"Die Ukraine hat vor allem mit ihrer Drohnentechnologie die Lage am Schlachtfeld verändert“, erklärt Mangott. Besonders in der sogenannten Todeszone zwischen den Frontlinien sei "für die russische Seite kaum noch ein Vorrücken möglich“.

Wirtschaftlich geschwächt

Aber auch weit hinter der Front setzte die Ukraine Russland zunehmend unter Druck. "Die Ukraine hat es geschafft, Mittelstreckendrohnen zu entwickeln“, sagt Mangott. Damit gelinge es unter anderem russische Munitionsdepots zu zerstören.

Mit Langstreckendrohnen greife die Ukraine mittlerweile auch Raffinerien, Ölleitungen und andere Teile der Energieinfrastruktur an. Dadurch habe die Ukraine Russland "deutlich geschwächt in seiner wirtschaftlichen Entwicklung“, sagt Mangott.

Die Auswirkungen seien also inzwischen auch in Russland selbst spürbar. Nicht nur bei der Bevölkerung sondern auch innerhalb der russischen Elite. Hinter den Kulissen bekomme man dort zu hören, dass man nicht genau wisse, "ob Putin überhaupt noch einen Plan hat, wie er aus diesem Krieg rauskommen will – und zwar siegreich“, sagt Mangott.