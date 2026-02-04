Russlandexperte Gerhard Mangott über Hass, Outing und seinen Partner

Politologe Gerhard Mangott ist einer der führenden Erklärer und Einordner der aktuellen Krise zwischen Russland und der Ukraine, ein absoluter Russland-Experte. Seit fast 40 Jahren beschäftigt er sich mit Russland. Er ist auch u. a. immer wieder in der ZiB2 bei Armin Wolf zu Gast.

Vor eineinhalb Jahren hat er sich aber eine längere Auszeit genommen. Dauerhafte Anfeindungen in den sozialen Medien haben dem gebürtigen Tiroler schwer zugesetzt. "Ich habe Angst, nicht mehr gesund zu werden, jeden Tag mehr. Ich hoffe, dass die Hetzer sich bewusst sind, was sie angerichtet haben", postete er im November 2024 auf X (vormals Twitter).

Erschöpfungsdepression

Er litt monatelang an einer Depression.

Mittlerweile würde es ihm aber wieder gut gehen, nur die Zeit damals war sehr schwer für ihn, erzählte er jetzt Patrick Budgen im ORF-Talk "Hinter den Schlagzeilen". "Ich hab's immer genannt, Sterben ohne Tod", so Mangott.

Er habe die Zeichen nicht rechtzeitig erkannt und sich schlussendlich zu viel zugemutet. Auch die vielen Angriffe auf seine persönliche Integrität waren sehr belastend. "Ich habe mir diese Dinge sehr nahe gehen lassen, ich konnte nicht richtig damit umgehen", so Mangott. Auch rechtlich könne man kaum etwas dagegen tun.