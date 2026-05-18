556 ukrainische Drohnen habe man abgewehrt. 556. In nur einer Nacht.

Was das russische Militär am Sonntag als Erfolgsmeldung verkündete, ist vielmehr jüngstes Zeugnis einer doch einigermaßen unwahrscheinlichen Entwicklung: Im vierten Kriegsjahr nach der russischen Vollinvasion ist die kleine Ukraine, deren Volkswirtschaft vor dem Krieg ein Zehntel jener Russlands ausmachte, zur Drohnengroßmacht geworden. Das kann inzwischen nicht einmal mehr der Kreml leugnen. Dass Selenskij Putins Siegesparade am 9. Mai per Dekret "erlaubte", mag als Troll-Aktion gelten. Der Angriff vom Wochenende zeigt jedoch: Übertrieben hatte der ukrainische Präsident, ungeachtet möglicher russischer Vergeltungsschläge, damit nicht.

Mit ihren neuen Langstreckendrohnen setzt die Ukraine Russland inzwischen offenbar nach Belieben zu. Vorbei die Zeiten, in denen man um die Lieferung einiger (weniger) Taurus-Marschflugkörper in Berlin vorstellig werden musste. Mit den neuen Langstreckendrohnen hat die Ukraine eine wirksame und vor allem kostengünstige Alternative zu den so lange geforderten Lenkwaffen des Westens entwickelt. Denn von den über abgefangenen 500 Drohnen waren zumindest 120 in den Luftraum um Moskau eingedrungen, rund 700 Kilometer von der nächsten ukrainischen Grenze entfernt. Und sie sorgten nicht nur für Aufregung im bestbewachten Luftraum Russlands – 12 Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, eine Ölraffinerie wurde getroffen.

Wie viele der Drohnen genau durch die Luftraumüberwachung schlüpften, wollte das Verteidigungsministerium in der entsprechenden Aussendung freilich nicht sagen. Aber jedenfalls was den „unteren Luftraum“ betrifft, jener Zone, in der die ukrainischen Drohnen unterwegs sind, scheint die Ukraine einen echten Technologievorsprung zu haben.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Kiew, so berichten Analysten wie Lesia Bidochko vom European Policy Institute in Kiew, sei es gelungen, eine schlagkräftige Privat-Industrie aufzubauen. 500 Unternehmen gebe es inzwischen in der Ukraine, die FPV-Drohnen (First Person View) produzieren. „40 bis 50 davon gehören zur Spitzenklasse.“ Der Privatsektor mache damit etwa 90 Prozent der FPV-Produktion aus, schrieb Bidochko zuletzt in einem Gastbeitrag in der NZZ. Und der Output ist inzwischen gewaltig. Anfang 2026 soll die Ukraine bis zu 1000 Abfangdrohnen produziert haben. Täglich.