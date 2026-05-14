Game of Drones: Wie die Ukraine vom Bittsteller zum Rüstungsriesen wurde

Als Armin Papperger vor einiger Zeit meinte, in der Ukraine sehe er keinerlei sinnvolle Innovation, erntete er viel Gelächter. „Lego-Spielzeug“ würden die „ukrainischen Hausfrauen in ihren Küchen“ herstellen, sagte der stets wortgewaltige Chef des deutschen Rüstungsriesen Rheinmetall über die Drohnenproduktion des Landes. Mit 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz im Rücken lässt sich so etwas leicht behaupten. Mittlerweile kann man sagen: Der Satz ist schlecht gealtert. Am Dienstag wurde publik, dass das US-Pentagon dabei ist, ukrainische Drohnen zu Testzwecken zu bestellen. Und in Berlin debattiert man darüber, ob man die Tomahawks, die US-Präsident Donald Trump aus Zorn über den renitenten Friedrich Merz nun doch nicht in Deutschland stationieren will, durch Systeme aus der Ukraine ersetzen könnte. Die Welt der Rüstung hat sich damit einigermaßen verkehrt. Die Ukraine, die seit 2022 vom westlichen Waffenkonzernen abhängig war wie kaum ein anderes Land der Welt, hat sich selbst zum Schwergewicht der Rüstungsindustrie gemausert. Bevor Wladimir Putin das Land zu seinem Schlachtfeld machte, wurden gerade mal 3000 Drohnen pro Jahr gefertigt. Mittlerweile sind es 4,5 Millionen, Kapazitäten gäbe es sogar für zehn Millionen.

Findige Soldaten Möglich machten das genau jene „Hausfrauen“, über die Papperger spottete – sprich Unterstützer aus der Bevölkerung und experimentierfreudige Soldaten. Während Russland die Ukraine bald nach Kriegsbeginn mit iranischen Shahed-Drohnen überzog, wartete man in Kiew monatelang auf westliche Hilfe. Effektive Luftabwehr traf erst ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn ein, Panzer folgten überhaupt erst im ersten Kriegswinter. An der Front behalfen sich Soldaten darum mit Do-it-yourself-Waffen. Sie kauften Drohnen, oft finanziert durch Crowdfunding-Kampagnen im Netz, montierten Granaten darauf und attackierten den Gegner. Die Streitkräfte machten daraus ein Erfolgsmodell, gründeten 2023 die weltweit ersten Drohnenkompanien; parallel förderte der Staat Firmen, die Drohnen herstellten – in Garagen, Werkstätten, Küchen. Dank des Geldflusses aus Kiew – 2025 gingen mit 23 Milliarden Dollar fast ein Fünftel des Staatsbudgets in den Drohnenbereich – floriert der Sektor. Seit 2023 schreibt die Branche schwarze Zahlen, mittlerweile gibt es mehr als 500 Drohnenhersteller und ebenso viele Defense-Tech-Start-ups im Land – die Szene ähnelt damit eher einem militärischen Silicon Valley als klassischer Rüstungsindustrie. An der Front macht sich das bezahlt: 85 Prozent der Treffer werden mittlerweile per Drohne erzielt, zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Waffen.

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Unabhängiger vom Westen Das macht Kiew nicht nur unabhängiger von politischen Stimmungsschwankungen im Westen, die ukrainische Produktion wird so auch fürs Ausland interessant. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar etwa haben nach den Angriffen Irans ihre teuren, West-Waffen teils durch ukrainisches Gerät ersetzt. Kanada, Dänemark, Deutschland, Litauen, Norwegen und Großbritannien planen Drohenbau-Joint-Ventures mit Kiew.