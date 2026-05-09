Putins Zeit läuft ab: Warum er den Krieg schon verloren hat

In den letzten Monaten – selbst nachdem die USA ihre Unterstützung für die Ukraine weitgehend zurückgezogen haben und Russland erhebliche Vorteile aus dem Anstieg der Ölpreise zieht – hat Kiew seine Angriffe intensiviert, just in dem Moment, als der Kreml eine kurze Waffenruhe anstrebte, um seine geliebte Militärparade am 9. Mai auf dem Roten Platz zu organisieren. Nachrichten aus Russland deuten darauf hin, dass die ukrainischen Angriffe zunehmende Unordnung verursachen, da sie erfolgreich Öllager, Militäreinrichtungen und Infrastruktur bis zu 1.500 Kilometer von der Frontlinie entfernt treffen – und selbst Loyalisten beginnen, die Effektivität von Putins Militärstrategie zu hinterfragen.

Russlands Wirtschaft hat sich vier Jahre lang als relativ widerstandsfähig gegenüber äußeren Herausforderungen erwiesen und könnte sich sogar heuer noch von einer kurzen Rezession, die durch Putins wirtschaftliche Strategien verursacht wurde, erholen – doch die Stimmung in der russischen Gesellschaft scheint irreparabel gebrochen. Viele Analysten räumen ein, dass die Menschen Putin nicht mehr zuhören; dass er selbst zunehmend wirkungslos wird, da er Dutzende Male Befehle erteilt, ohne dass etwas geschieht; dass die Zahl der für die Armee angeworbenen Söldner sinkt; und dass es an der Front seit fast einem Jahr keine nennenswerten Fortschritte gibt. Offen gesagt glaubt niemand mehr an Russlands „Sieg“, da sich immer mehr Menschen fragen, warum Putin so zögerlich auf US-Friedensinitiativen reagiert, die den langwierigen Konflikt beenden könnten.

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Blitzkrieg als Chimäre Wenn man Russlands Krieg in der Ukraine betrachtet und ihn mit vielen Konflikten vergleicht, von den beiden Weltkriegen bis hin zum derzeitigen US-Krieg mit dem Iran, fällt auf, dass sie eines gemeinsam haben: Jedes Mal glaubten jene, die den Krieg begonnen hatten, an eine Art Blitzkrieg (auch Putins innerer Kreis war fast sicher, dass Kiew in drei Tagen fallen würde). Doch wenn das strategische Ziel nicht erreicht wird, verwandelt sich der Konflikt in einen Abnutzungskrieg – und einen solchen hat nie die Seite gewonnen, die anfangs so vielversprechend aussah. Der Kreml wirkt heute – nachdem seine Truppen 2022 an den Außenbezirken Kiews gesichtet wurden – wie das Dritte Reich, das 1941 ähnlich nah an Moskau herankam, nur um wenige Jahre später kläglich zu scheitern. Putin träumt heute vielleicht von einem „totalen Krieg“, so wie es Goebbels 1943 tat, doch die Ergebnisse könnten ähnlich ausfallen. Ohne entscheidenden Sieg zu Beginn führt ein Konflikt entweder zur Niederlage oder zu einem Kompromiss – aber zu nichts anderem. Ich würde sagen, es gibt dabei drei mögliche Enden: Das erste wäre eine vollständige Niederlage und/oder der Zusammenbruch der Aggressormacht – das beste Beispiel dafür ist Deutschlands Schicksal im Zweiten Weltkrieg. Ein solches Szenario ist im Falle Russlands unwahrscheinlich, da niemand von einem vollständigen militärischen Sieg über Russland träumt.