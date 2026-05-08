Putin verliert an der Front die Oberhand: Warum die Ukraine plötzlich wieder Chancen hat

Wer in den vergangenen vier Jahren russisches Fernsehen sah, dem war klar: Lange kann es nicht mehr dauern. Wladimir Solowjew, einer von Putins reichweitenstärksten Propagandisten, erklärte Abend für Abend, dass Russlands Soldaten ihren Kollegen aus dem Zweiten Weltkrieg um nichts nachstehen würden. Der Sieg sei zum Greifen nah.

Seit geraumer Zeit ist davon wenig zu hören. Zuletzt geiferte Solowjew über die Internet-Shutdowns des Kreml, jüngst verglich er Putin sogar mit Napoleon: „Er hat verloren, weil er Frankreichs menschliche und wirtschaftliche Ressourcen komplett aufgebracht hatte.“ Russland drohe dasselbe Szenario.

Die längste Zeit hat die Zeit für Russland gearbeitet. Die Front verschob sich gen Westen, zwar unter erheblichen Verlusten und im Schneckentempo, aber man rückte vor. Zeitgleich verlor die Ukraine mit Donald Trump die USA als größten Waffenlieferanten. Diese Lücke hat Kiew aus eigener Kraft zu füllen gesucht – mit erstaunlichem Erfolg: „Die Ukraine schlägt sich viel besser als erwartet“, sagt Michael Kofman, Militäranalyst beim Podcast „War on the Rocks“. Heuer habe Moskau seine Frühjahrsoffensive nicht einmal begonnen, und das ausgerechnet vor der Siegesparade in Moskau am 9.Mai.

Drohnenkrieg hat die Balance verändert

Zu tun hat das mit den Drohnen, die den Krieg mittlerweile dominieren. In diesem Feld hat Kiew Meisterschaft erlangt, exportiert sein Know-how sogar an den Golf. „Bis 2024 dominierten russische Drohnen den ukrainischen Himmel, sie drangen dutzende Kilometer hinter die Front vor“, schreibt Dmytro Putiata, der für Kiews Streitkräfte Drohnen steuert, im Economist. Als Antwort darauf hat Kiew ein Drohnengestütztes Luftabwehrsystem entwickelt, das die Zahl der Treffer massiv reduziert hat.

Dazu hat Kiew die Reichweiten seiner Angriffsdrohnen extrem ausgeweitet. Treffer in 200 Kilometer Entfernung sind Normalität, damit gelingen Treffer im russischen Hinterland, die den Kreml auch finanziell schmerzen. Einige Ölanlagen wurden komplett lahmgelegt, über der Raffinerie Tuapse hing so lange schwarzer Rauch, dass selbst die Staatsmedien hinschauen mussten. Und auch kriegswichtige kritische Infrastruktur wurde getroffen – teils sogar östlich von Moskau. Da ein Drittel der Staatseinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft kommt, sind die Ausfälle – im April war es mehr als eine Milliarde Dollar – für die stotternde Wirtschaft ein Problem.