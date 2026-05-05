Putschgerüchte und Waffenstillstand: Was ist da los in Putins Russland?

Zumindest am 8. und 9. Mai sollen also die Waffen schweigen. So jedenfalls verkündete es der Kreml am Montagabend – immerhin will man am Samstag dem Sieg über Nazi-Deutschland gedenken.

Die Militärparade am Roten Platz ist seit jeher ein Fixpunkt der russischen Großmacht-Erzählung. 8,7 Millionen Sowjetsoldaten kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben, rund 1,5 davon stammten auch aus der Ukraine – aber das nur nebenbei.

Russland und seine Kriege – das ist seit jeher eben auch die Geschichte großer Verluste und Entbehrungen. Und solange der Krieg erfolgreich geführt wird, verzeihen das die Russen ihren Machthabern auch. Entbehrungsreiche Kriege gehören zum Gründungsmythos Russlands. Nur erfolgreich (verkauft) müssen sie eben sein.

Und genau das wird zusehends zum Problem. Selenskijs Ankündigung, "ukrainische Drohnen könnten an der Militärparade in Moskau teilnehmen", hätte man in Moskau vor nicht einmal einem Jahr wohl noch mit einem müden Lächeln quittiert. Am Dienstag sah man sich bemüßigt, mit massiven Gegenschlägen in Kiew zu drohen, als würde man nicht ohnehin seit mehr als vier Jahren auch die zivile Infrastruktur der Ukraine ins Visier nehmen.

Pattstellung an der Front

Aber das Blatt hat sich gewendet. An der Front hat der massive Einsatz von Drohnen auf beiden Seiten zuletzt zu einer Pattstellung geführt. 50 Kilometer breit soll inzwischen die Zone sein, in der sich kein Soldat mehr aus der Deckung trauen kann, ohne Gefahr zu laufen, von einer der summenden FPV-Drohnen (First Person View) angegriffen zu werden, in der kein Einsatz von größeren Verbänden möglich ist.

Erst kürzlich wurden Berichte publik, wonach die Ukraine erstmals russische Stellungen, bei denen nur Kampfroboter und Drohnen zum Einsatz kamen, erobern konnte. Ukrainische Verluste: null. 22.000 solcher Missionen sollen im Jahr 2026 laut ukrainischen Angaben bereits durchgeführt worden sein.