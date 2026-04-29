Ausland

Putin schlägt Trump Feuerpause in der Ukraine vor

Trump "reagierte positiv".
29.04.2026, 19:57

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Russian President Putin visits Federal Centre for Disaster Medicine in Moscow

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Berater zufolge seinem US-Amtskollegen Donald Trump eine Feuerpause in der Ukraine während der Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" am 9. Mai vorgeschlagen. 

Trump habe positiv reagiert, erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow am Mittwoch. Der US-Präsident glaube, dass eine Vereinbarung zur Beilegung des Krieges kurz bevorstehe.

Putin nennt Flughafen "Stalingrad"

Putin habe der Ukraine in dem mehr als eineinhalbstündigen Gespräch zudem vorgeworfen, auf "terroristische Methoden" zurückzugreifen. Die beiden Staatschefs hätten auch über mögliche Wirtschafts- und Energieprojekte gesprochen. Am "Tag des Sieges" wird der Sieg über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg begangen.

Donald Trump Wladimir Putin Ukraine
Agenturen  | 

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