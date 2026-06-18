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Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
Die Ukraine hat in der Nacht auf Donnerstag Moskau mit fast 200 Drohnen angegriffen und dabei eine Raffinerie in Brand gesetzt.
Es handelt sich um einen der bislang größten Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt. Laut dem Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, habe die Flugabwehr rund 180 Drohnen abfangen können. Einigen sei es jedoch gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen. Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien ist die Raffinerie in Flammen zu sehen.
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