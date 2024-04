Warum in Kiew keiner über Mobilisierung reden will

Dass Selenskij das Gesetz unterschrieben hat, über das schon zuvor im Parlament massiv gestritten worden war und das seit 2023 auf seinem Tisch lag, dürfte dem zunehmenden Druck aus dem Westen geschuldet sein. „Ihr seid in einem Kampf um euer Leben, also sollt ihr dienen – nicht erst mit 25 oder 27“, sagte der Trump-nahe US-Senator Lindsay Graham letztens bei einem Kiew-Besuch öffentlich. Die Botschaft: Will Kiew angesichts der drohenden Frühlingsoffensive der Russen weiter Geld und Waffen aus dem Westen bekommen, muss es selbst etwas leisten – sprich junge Männer rekrutieren.

Das sorgt für Angst unter den Ukrainern, auch im Ausland. Geschürt wird die ganz bewusst von Russland, das Kapital aus der Debatte schlagen will: In sozialen Netzen kursieren Videos, in denen junge Männer von Behördenvertretern aus Autos gezerrt werden; angeblich, weil sie sich der Einberufung entzogen hätten. Vieles davon ist Fake oder aus dem Zusammenhang gerissen, wenngleich in den Städten tatsächlich auf der Straße gefilzt wird: In Telegramgruppen gibt man sich Tipps, in welcher Metrostation man gerade angehalten wird.

Sorgen sollen die Fakes aber dafür, dass sich noch mehr Männer verstecken, schließlich ist Fahnenflucht tatsächlich ein Problem. 650.000 Männer im wehrfähigen Alter haben seit Kriegsbeginn das Land verlassen, obwohl ihnen das verboten ist; 6000 Strafverfahren laufen gegen Wehrdienstverweigerer.

In der Bevölkerung herrscht laut einer jüngsten Umfrage übrigens Verständnis für die Fahnenflüchtigen. Mehr als die Hälfte hält den Fronteinsatz mittlerweile für ein One-Way-Ticket – und sterben wolle schließlich niemand.