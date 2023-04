Ist das jetzt die große ukrainische Gegenoffensive?

Den Russen scheint die Dnipro-Überquerung jedoch zu schaffen zu machen, wie man in diversen prorussischen Telegramkanälen nachfühlen kann. Dort wird über Truppenbewegungen vom Gebiet am Südufer des Flusses berichtet, auch die ukrainische Seite berichtet über Evakuierungen. Zudem heißt es, es werde massiv geplündert: „Die Russen versuchen so viel zu stehlen, wie sie können“, sagt Oleksandr Samoylenko, Chef des Regionalrats in Cherson.