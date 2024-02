Neue Schätzung: 120 Soldaten aus Russland sterben täglich an der Front

Offiziell spricht keiner über die Zahl der Toten, doch gemutmaßt wird seit Kriegsbeginn. Jetzt haben die unabhängigen russischen Medienportale Medusa und Mediazona die Zahl der bisher in Moskaus Krieg gegen die Ukraine getöteten russischen Soldaten auf 75.000 geschätzt. "120 Tote am Tag - das ist der Preis, den Russland zahlt für den Überfall auf das benachbarte Land", berichtete Medusa am Samstag.

Die Investigativjournalisten teilten mit, sie hätten ihre Ergebnisse etwa aus der Auswertung einer Datenbank für Erbangelegenheiten, aus dem Sterberegister und statistischen Angaben sowie aus Informationen von Hinterbliebenen ermittelt. "Das ist keine genaue Zahl, das ist eine statistische Schätzung", hieß es. Der genaue Wert könne sich zwischen 66.000 und 88.000 Gefallenen bewegen.