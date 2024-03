Waffen für die Ukraine: Wo sich die EU auf die Suche nach Milliarden macht

Es ist einer jener scheinbar harmlosen Halbsätze, die auf EU-Gipfeln zu Papier gebracht werden, in denen viel politische Sprengkraft steckt. Dass man die Ukraine „so lange wie notwendig“ unterstützen werde, dass sagen die EU und ihre Regierungschefs seit Monaten. Jetzt aber hat man ein „und so intensiv wie nötig“ drangehängt. Klingt nichtssagend, könnte aber angesichts einer einknickenden Abwehrfront im Osten des Landes und akutem Mangel an Waffen und Munition einschneidende Folgen haben: Für die EU-Politik, vor allem aber für die EU-Finanzen. Denn nötig ist eben derzeit sehr „intensive“ Hilfe für die Ukraine, und die kostet Geld. Wie immer, wenn es ans Bezahlen geht, ist es mit der Harmonie rasch zu Ende.

Mit dem Hut in der Hand Am dringendsten gebraucht wird derzeit Munition für die ukrainische Artillerie. Weil die europäischen Lager längst leer sind und die Produktion für den wahnwitzigen Verbrauch an der Front viel zu langsam läuft, hat Tschechien eine neue Initiative gestartet. Man hat Bestände in mehreren Ländern außerhalb Europas aufgespürt, will die aufkaufen und in die Ukraine liefern. Doch schon das Geld dafür zu besorgen - es geht um einen einstelligen Milliardenbetrag - fällt schwer. Man laufe quasi „mit dem Hut in der Hand“ bei den Regierungschef herum, erzählt eine hochrangige Vertreterin der Prager Regierung und versuche Geld einzusammeln.

Kein Geld für Waffen Österreich kann sich da ohnehin bequem auf seine Neutralität zurückziehen. Für Waffenkäufe, das betonte auch Bundeskanzler Nehammer, gebe es natürlich kein Geld aus Wien. Das gilt auch für die zweite Möglichkeit an Geld für Waffen zu kommen: Die in Europa gelagerten und seit Kriegsausbruch eingefrorenen Milliarden der russischen Zentralbank. Die selbst anzutasten kommt für die EU nicht in Frage. Wenigstens aber die Zinsen, die dieses Geld abwirft – immerhin jährlich rund 5 Milliarden Euro – könne man doch großteils für Waffen für die Ukraine verwenden. So zumindest der jüngste Vorschlag von EU-„Außenminister“ Josep Borrell, der auf diesem Gipfel diskutiert wird. Noch gibt es Vorbehalte, etwa von Österreich, ob dieses Zinsen abschöpfen auch wasserdicht ist. Außerdem, so meinte auch der Kanzler, wäre es leichter zu rechtfertigen, wenn die Milliarden für den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur verwendet würden und nicht für Waffen. Da man diese Waffen aber dringender als alles andere braucht, werden die russischen Milliarden auf dem Gipfel wohl ganz diplomatisch hin und her geschoben werden, um sie schließlich doch genau dafür zu verwenden. Dafür aber müssen sich die Regierungschefs darauf einigen, sie erst einmal in die Hand zu nehmen und das war am ersten Tag des Gipfels alles andere als sicher. Ungarn etwa schließt Waffenkäufe definitiv aus

Keine neuen Schulden Um ganz andere Summen aber geht es, wenn Europa damit beginnen will, sich selbst besser zu bewaffnen und die eigene Rüstungsindustrie auszubauen: um die Ukraine langfristig zu unterstützen aber auch für den neuen Kalten Krieg, der wohl die nächsten Jahre die Politik gegenüber Russland bestimmen wird. Das Geld dafür findet sich in kaum einem der von der Krise belasteten Budgets der EU-Mitglieder. Warum also nicht gemeinsam, als EU, neue Schulden machen? So sieht das zumindest Frankreich, der gewichtigste Fürsprecher für diese neuen EU-Anleihen. Strikt dagegen sind Länder wie Deutschland und auch Österreich. Gemeinsame Schulden hab die EU einmal aufgenommen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen - und das müsse eine absolute Ausnahme bleiben. Wo also die Mittel für die „intensive“ Unterstützung der Ukraine herkommen sollen, wird wohl auch auf diesem EU-Gipfel nicht klar werden. Wo diese Unterstützung ihre Grenzen hat, das wurde schon unmittelbar vor dem Gipfel klar: Beim Import ukrainischer Agrarprodukte in die EU. Der wird nämlich jetzt wieder streng beschränkt.