Die Haut l├Âse sich von Gesicht und H├Ąnden, die Augen tr├Ąnen durchgehend: Roman Abramowitsch, einer der reichsten russischen Oligarchen, sowie zumindest zwei hochrangige Mitglieder der ukrainischen Verhandlungsdelegation sollen Symptome einer Vergiftung zeigen, berichten das berichten Wall Street Journal und das Investigativportal Bellingcat.

Der Vorfall erinnert an Giftanschl├Ąge, die der Kreml ├╝ber den FSB in j├╝ngerer Vergangenheit durchgef├╝hrt haben soll ÔÇô man denke an Sergej Skripal oder Alexej Nawalny. Dementsprechend steht auch jetzt der Vorwurf im Raum, dass Moskau versucht hat, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu torpedieren.