Ukraine: Rumänien kritisiert "neuerliche Verletzung" von Luftraum

Rumänien hat die "neuerliche Verletzung" seines Luftraums durch eine russische Drohne angeprangert.

Die Drohne habe am frühen Sonntagmorgen bei einem Angriff auf die Ukraine den rumänischen Luftraum durchquert, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit. Militärflugzeuge der rumänischen Luftwaffe beobachteten die Situation und Bewohner in den Regionen Tulcea und Constanta im Südosten wurden demnach alarmiert.